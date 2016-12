Vanderson Cristovão de Souza, 32 anos, foi detido na noite dessa segunda-feira (26.12) após roubar um jovem de 18 anos dentro do banheiro do terminal André Maggi, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no banheiro quando o suspeito entrou com um facão, e anunciou o assalto. Conforme a vítima, Vanderson teria exigido dinheiro e objetos pessoais caso contrário o mataria.

Assustado, o homem entregou R$ 50,00 ao suspeito e ainda um aparelho celular. Após o roubo, o Vanderson fugiu do local.

A vítima acionou a Polícia Militar. De posse das informações, rondas foram realizadas sendo localizado o suspeito em um ponto de ônibus próximo ao Aeroporto Marechal Rondon.

Vanderson foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Com ele, os policiais encontraram o facão utilizado para realizar o assalto e também o dinheiro e o telefone celular roubado da vítima.