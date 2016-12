Um jovem de 20 anos é acusado de esfaquear o padrasto na noite desse domingo (25.12), por não concordar com o castigo aplicado em sua irmã de 12 anos. A tentativa de homicídio ocorreu no Jardim Paraisópolis em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, V.R.N, 33 anos, na noite desse domingo teria colocado a sua enteada de 12 anos de castigo no quarto e a proibido de sair, e ainda ameaçou agredi-la.

Conforme a PM, o irmão da garota não teria concordado com o castigo e cobrou satisfação do padrasto. Os dois teriam se desentendido e no meio da discussão, o jovem pegou uma faca e golpeou o padrasto na região da barriga.

Ferido, V.R.N foi socorrido por populares e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto-Socorro da Capital. Já o suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não encontrou o suspeito.