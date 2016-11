PM-MT

A prisão de três homens em flagrante delito por roubo, ocorrida na noite de quarta-feira (23.11), em Barra do Garças, levou à descoberta de uma quadrilha que atacava pedestres para roubar celulares e outros objetos de uso pessoal.

De acordo com a apuração dos policiais do 2° Batalhão e da Força Tática, os acusados I.J.C., 20, A.C.,20, e J.B., 18, agiam com muita violência, em um dos assaltos chegaram a pisar no pescoço de uma mulher.

Uma das vítimas relatou que o suspeito I.J.C., 20, preso no bairro São João, estava de bigode no momento do crime. Indagado pelos policiais, ele confessou que raspou o bigode para evitar que fosse reconhecido. Os outros presos admitiram que a cada assalto usavam camiseta diferente com esse mesmo intuito, ou seja, não serem identificados.

Até agora seis roubos estão sendo atribuídos aos três suspeitos. Além das duas motos e do carro (Gol) que usavam para praticar os crimes, com eles a Polícia Militar apreendeu três celulares, dois relógios de pulso, uma bolsa feminina com cartão de crédito e outros objetos.

Entregues no plantão da Delegacia de Polícia Judiciária de Barra do Garças, os três podem responder por roubo (artigo 157) e associação criminosa.