Simão Brito de Moraes, 71 anos, morreu afogado nessa segunda-feira (21.11) em um córrego no Formigueiro, na região do Capão Grande, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a filha do idoso acionou a polícia informando que o pai tinha sumido enquanto tentava atravessar a nado o córrego.

Conforme a PM, o Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu encontrar o corpo da vítima no início da noite nas proximidades do córrego. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).