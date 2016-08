PRF/MT

Um idoso de 82 anos foi preso nesta terça-feira (30.08) transportando 6 kg de maconha em um ônibus de viagem na rodovia BR-364, próximo ao município de Santo Antônio do Leverger (a 34 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agentes realizaram uma abordagem de rotina em um ônibus com o itinerário Campo Grande – Cuiabá, encontrando uma sacola que estava fechada com cadeado.

Os policiais procuraram o dono da bagagem e ao abrir encontraram seis tabletes de maconha. Aos agentes o idoso disse que pegou o entorpecente na rodoviária de Coxim (MS), que receberia R$ 500,00 para transportá-la até Cuiabá.

Diante dos fatos, o idoso foi detido e encaminhado junto com a droga até a superintendência da Polícia Federal em Cuiabá.