Um idoso que anunciava venda de um carro furtado na internet foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, nessa terça-feira (16.05).

O suspeito, L.F.O. de 60 anos, conhecido como “Vavá”, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. As diligências iniciaram após informações de um veículo Fiat Uno prata, que estaria sendo ofertado pela internet, via site venda e compra, com valor abaixo do mercado.

Com base nas suspeitas, os investigadores da Especializada procuraram o vendedor, no bairro Residencial São Gonçalo, em Várzea Grande, e no local localizaram o Fiat Uno.

Em checagem, foi confirmado se tratar de um veículo furtado em novembro de 2013, no bairro Vila Artur, em Várzea Grande.

Questionado, L.F.O. informou ter comprado o Uno, aproximadamente há dois anos, desconhecendo que era furtado. Desde então, nunca pagou os documentos do veículo.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia, interrogado e indiciado pelo crime de receptação.