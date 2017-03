Reprodução

Daniel Rodrigues, 49, se suicidou com uma corda no pescoço na manhã desta quinta-feira (16.03) no bairro Figueirinha, em Várzea Grande.

De acordo com policiais militares, o corpo foi encontrado pelo vizinho de Daniel no banheiro da residência.

Segundo os familiares, ele era usuário de drogas e estava sendo ameaçado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).