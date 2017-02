Um motociclista identificado apenas como W.P.B, morreu na noite dessa terça-feira (07.02) após bater sua moto em um muro no Jardim Potiguar, em Várzea Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem pilotava em alta velocidade uma motocicleta, modelo Kawazaki Z800 de cor preta, quando a fazer um contorno na região do Zero Quilômetro teria perdido o controle e colidido em um muro.

Ainda segundo a PM, o motociclista morreu na hora. A motocicleta ficou com a frente destruída.