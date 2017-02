Um homem, identificado como Tarcísio, morreu na tarde desta terça-feira (21.02) ao cair do 12º andar do edifício Maison Vivaldi, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

De acordo com informações preliminares, o homem, que residia com a mãe no edifício, teria se jogado de uma janela lateral do prédio. A principal hipótese é de que o homem tenha cometido suicídio.

Moradores do edifício informaram que Tarcísio tinha problemas psicológicos e fazia uso de medicamento controlado.

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Politec já estão no local. O corpo do homem se encontra no pátio do prédio e deve ser liberado após a realização de perícia.

O Edifício Maison Vivaldi fica na Rua Mascarenhas de Moraes, atrás da Secretaria de Estado de Cultura, antiga sede da Secopa.