Fábio José Untar de Miranda foi detido nessa segunda-feira (20.02) acusado de roubar um aparelho de celular dentro do Várzea Grande Shopping.

De acordo com a Polícia Civil, uma guarnição da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) foi acionada para atender uma ocorrência de furto no Várzea Grande Shopping.

Conforme a PJC, uma pessoa (o sexo e nem o nome foi informado) esqueceu um aparelho Iphone no guichê do Shopping, e minutos depois ao retornar ao local foi informada pela atendente que um rapaz havia se identificado como proprietário do aparelho e se apropriou do mesmo, avaliado em R$ 4 mil.

Os policiais civis conseguiram localizar o aparelho em poder de Fábio José Untar de Miranda. Na checagem realizada nos dados do suspeito apontou a existência de duas ordens de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo.

A Polícia informou que Fábio tinha sido condenado ao cumprimento de quatro anos de reclusão pelo crime de roubo. Ele foi detido e conduzido à unidade prisional da Grande Cuiabá.