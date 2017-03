Um homem, identificado como M.N.B.O, 32 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (17.03) na região do “Zero Quilômetro”, em Várzea Grande, acusado de dar “calote” em garota de programa.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria abordado uma mulher de 32 anos e combinado um programa. Segundo a PM, o programa teria ocorrido dentro do carro de M.N.B.O em uma das ruas da região do Zero Quilômetro.

Conforma a Polícia, o homem teria combinado pagar R$ 50,00 pelo programa, após o ato sexual, o mesmo disse que não dispunha da quantia para pagar o programa. A mulher acionou a polícia.

Policiais foram até o local e em conversa com o suspeito, M.N.B.O concordou em comparecer a delegacia para explicar os fatos. O homem em seu carro chegou acompanhar a viatura policial, mas ao chegar na frente da delegacia ele acelerou o veículo e tentou fugir. Porém, ele foi detido e levado a Central de Flagrantes.

