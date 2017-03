Um homem, identificado como A.F.S, 45 anos, foi preso nessa quarta-feira (08.03) no bairro Mangabeira, em Várzea Grande, acusado de assediar um adolescente de 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava tentando marcar encontros com o menor de idade via Whatsapp, porém, a irmã do adolescente encontrou as conversas no aparelho de celular e denunciou o caso a polícia.

Conforme a Polícia, a Polícia Militar foi até na casa do homem no bairro Mangabeira, mas ao avistar a viatura o suspeito tentou fugir do local correndo sentido a um matagal.

O homem foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes para esclarecer os fatos. Na delegacia, o acusado negou estar aliciando o adolescente.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, Adolescente e Idoso de Várzea Grande.