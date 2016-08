Redação/VG Notícias com PJC/MT

PJC/MT Deddica

Jorge Martins de Souza, 44 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (25.08) em Cuiabá, suspeito de estuprar a enteada.

De acordo com a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), o suspeito teria abusado sexualmente da enteada, entre os anos de 2011 a 2015, na casa da família no bairro São Francisco na Capital. Os atos tiveram início aos 07 anos de idade da vítima, perdurando até os 11 anos.

A mãe da menina procurou a Polícia Civil em julho deste ano declarando que a criança só relatou os abusos a ela quando o relacionamento do casal havia terminado.

Segundo a vítima, os abusos aconteciam quando a mãe saía para trabalhar, e o suspeito constantemente a ameaçava caso denunciasse o caso.

A prisão foi decorrente de cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido pela 14ª Vara Criminal de Cuiabá, após representação realizada pelo delegado titular da Deddica, Eduardo Botelho.

“A vítima foi submetida a três relatórios psicossociais e foi harmônica e uníssona em todos, confirmando os detalhes dos abusos que sofreu. Segunda a criança, o agressor começou os atos com ‘carícias’, e atos libidinosos diversos, evoluindo para a conjunção carnal”, conta o delegado.

O preso foi encaminhado para unidade prisional, onde ficará a disposição da Justiça.