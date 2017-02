Damião de Arruda Silva, 27 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (17.02), em Cuiabá. Ele estava foragido da Justiça, acusado de matar e carbonizar o corpo da vítima. A ação faz parte da operação Bairro Seguro, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

De acordo com a Polícia Civil, o acusado teve o mandado de prisão preventiva expedido pela 12 ª Vara da Capital, como um dos autores do homicídio, ocorrido no dia 06 de agosto de 2013, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá. O corpo da vítima, não identificada, foi localizado, carbonizado, em um matagal ao lado da residência do suspeito.

Segundo as investigações da DHPP, a casa de Damião era um ponto conhecido de uso de entorpecentes, uma vez que o suspeito cedia o espaço para usuários, recebendo em troca parte da droga, para consumo próprio. No dia do crime, após um desentendimento, Damião e o seu comparsa, Hozéias de Jesus Fonseca, 30, atearam fogo na vítima e desovaram o corpo no matagal ao lado da residência.

De acordo com o delegado, Marcelo Miranda Muniz, o inquérito policial foi concluído pela DHPP em 2015, sendo Damião e Hozéias indiciados e posteriormente denunciados pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de fogo, e recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima. Desde então, Damião encontrava-se foragido.

O suspeito teve o mandado de prisão cumprido, por policiais da DHPP, na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Nova Esperança I, em Cuiabá e foi encaminhado ao Sistema Prisional.