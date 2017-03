Um homem que trafegava com uma motocicleta furtada do pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) foi preso em flagrante nessa segunda-feira (13.03), em uma ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA).

O acusado D.M.C., 39 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Um segundo suspeito, responsável pela venda do veículo também foi detido.

Os policiais civis da DERRFVA estavam em diligências na Avenida Fernando Correa da Costa, na região do Coxipó, quando localizaram a motocicleta Honda/POP100 em posse do suspeito. Em checagem do veículo, foi verificado que a motocicleta foi furtada do pátio da Semob.

Diante do flagrante, o condutor foi conduzido a delegacia onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Em interrogatório, o suspeito indicou o nome da pessoa de quem havia adquirido a motocicleta. Em continuidade as diligências, os investigadores localizaram o segundo suspeito, que foi conduzido a DERRFVA para prestar esclarecimentos.

As investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos no crime.