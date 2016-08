PJC/MT armas e munições apreendidas

Sebastião Sergio dos Reis de Paula, 28 anos, foi preso no município de Água Boa (a 730 km de Cuiabá), com duas armas de fogo e várias munições. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições.

Em diligências para apurar uma denúncia de ameaça, os investigadores de polícia de Água Boa realizaram a abordagem de Sebastião, logrando êxito em apreender na cintura do suspeito uma pistola calibre 380, com onze munições.

Diante dos fatos foi feita vistoria no interior do veículo de Sebastião, sendo localizado um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e mais nove munições do mesmo calibre.

Na residência do suspeito, policiais encontraram mais duas munições calibre 22, um carregador da pistola 380 e doze 12 munições, além de uma cartela fechada com 10 munições calibre 380.

Após o flagrante, Sebastião foi conduzido à Delegacia de Polícia, interrogado pela delegada de polícia Luciana Batista Canaverde, e preso em flagrante por porte e posse ilegal de arma de fogo e munições.

“O sucesso da ação foi resultado do esforço e dedicação de toda equipe de policiais civis de Água Boa, coordenada pelo chefe de operação Ricardo Rodrigues”, destacou a delegada Luciana Batista Canaverde.