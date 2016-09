O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu na madrugada desta quinta-feira (01.09), cerca de 50 kg de cocaína que vinham da Bolívia. A apreensão ocorreu na Estrada do Buriti, próximo a comunidade rural Vila Cardoso, a 80 km da cidade de Porto Esperidião.

A droga era transportada no porta-malas de um Gol GT ocupado por dois homens. Os 50 tabletes estavam subdivididos em dois pacotes de 30 e 20 unidades dispostos como mercadorias comuns, ou seja, sem nenhum artifício que pudesse dificultar a localização.

Esse carro seguia no sentido Vila Cardoso escoltado por um motociclista. Um dos ocupantes do Gol, C.O.S., 27, acabou preso em flagrante delito por tráfico internacional de droga.

Os outros dois suspeitos, ainda não identificados, conseguiram fugir e, aproveitando a escuridão, se esconderam em uma área de mata fechada. O acusado que fazia a escolta abandonou a motocicleta, com placa de Araputanga, no momento em que os policiais faziam o sinal de parada aos ocupantes do Gol.

Os policiais continuam fazendo buscas aos dois traficantes que fugiram. Já a droga e o homem detido foram entregues na Delegacia da Polícia Federal da Cáceres.