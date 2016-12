Eclaire Dias da Silva, 38 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (30.12) no bairro CPA II em Cuiabá, após esfaquear um jovem.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 02h30 da madrugada, Alex Ferraz Benedito de 22 anos estava na avenida Brasil, quando o suspeito, com um facão, se aproximou dele e o esfaqueou na região do tórax.

Após ferir a vítima, Eclaire entrou em uma caminhonete e fugiu do local. Populares que presenciaram a tentativa de homicídio, acionaram a polícia que conseguiu prender o suspeito. Ele foi levado para a Central de Flagrantes da Capital.

Já a vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro, e depois encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Cuiabá.