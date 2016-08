Alecsandler Correa Rivarola, 34 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (31.08) acusado de tentar furtar uma residência no bairro Água Limpa, em Várzea Grande.

De acordo com policias Militares do 4° BPM, ao chegar no local, os militares depararam com o indivíduo tentando arrombar o portão.

Ao ver a guarnição, ele tentou fugir em sua bicicleta, e começou a arremessar pedras e objetos pessoais nos policiais.

Foi necessário utilizar spray de pimenta para conter o suspeito.

Em sua mochila, os policiais apreenderam cinco munições de calibre 38. O suspeito foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes.