Um homem de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (19.02) dentro de um bar no município de Nova Mutum (a 250 km de Cuiabá).

De acordo com o Só Notícias, a vítima estava no bar quando dois homens chegaram no local, sendo que um deles sacou uma arma e disparou contra o rapaz. Após os tiros, os suspeitos fugiram.

Conforme o portal, um dos disparos atingiu a vítima na cabeça, que foi socorrida e encaminhada para um Hospital da cidade, porém, ele não resistiu e morreu.

Uma mulher, que estava no bar, acabou sendo baleada na mão. Ela foi socorrida e também encaminhada para um Hospital da cidade.