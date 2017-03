Alessandro José de Almeida, 45 anos, foi esfaqueado nesse domingo (12.03) próximo a um bar no bairro Água Vermelha, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao chão toda ensaguentada. Alessandro foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Segundo a PM, o irmão da vítima contou que ele estava no bar quando teria se desentendido com um homem cujo apelido é "Brancão". O suspeito teria sacado uma faca e desferido um golpe no peito de Alessandro e em seguida fugido.

A Polícia Civil irá investigar o caso.