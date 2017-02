Um homem, identificado como L.R.A, 35 anos, foi preso nessa terça-feira (14.02), no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, pela receptação de um caminhão roubado.

De acordo com a Polícia Civil, uma dnúncia anônima apontava o endereço onde estaria escondido um caminhão que havia sido furtado no mesmo dia em Cuiabá. Em diligências para apurar as informações, o veículo foi localizado ao lado da residência do suspeito L.R.A, em um terreno fechado com muros e portão, e cujo acesso é integrado à casa do investigado.

Aos policiais, o detido disse que um desconhecido havia deixado o veículo no local e não quis passar maiores detalhes.

Conforme a Polícia, o homem foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

O suspeito pagou fiança avaliada em R$ 3.748 e vai responder pelo crime em liberdade, ficando obrigado, sempre que intimado, à comparecer à delegacia ou a juízo competente para qualquer ato do inquérito policial ou processo.