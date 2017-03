Jessé de Sousa Carvalho, 30 anos, foi assassinado na noite dessa segunda-feira (13.03) a tiros em frente a sua residência no bairro Três Barras, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, no momento do crime, ele segurava seu filho de 1 ano no colo.

Segundo a PM, por volta das 18h30 dessa segunda a vítima estava na frente de sua residência quando dois homens em uma motocicleta passaram atirando. Jessé, mesmo baleado, tentou correr, mas o garupa da moto desceu e efetuou mais dois disparos contra ele. Após os disparos os suspeitos fugiram.

Ele foi atingido na cabeça e nas costas. A criança não foi baleada.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga o crime.