PJC/MT

Um homem acusado de violência doméstica foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na tarde desta terça-feira (22.11), após ser flagrado com munições de uso restrito dentro de sua casa, em Cuiabá.

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá foram até a residência do suspeito, E. C. L., 50, no bairro Jardim Paraná, para cumprimento de retirada de pertences da vítima.

No local, os investigadores encontraram três munições calibre 5.56, de uso restrito, sendo duas deflagradas e uma intacta. O suspeito foi conduzido a DEDM, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições.