Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido em ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, após frustrada tentativa de roubo ocorrido na quinta-feira (02.02), no município de Campo Novo dos Parecis (396 km a Noroeste).

O trabalho integrado resultou na apreensão de duas armas de fogo e treze munições de fuzil. Os quatro suspeitos, residentes em Cuiabá e Várzea Grande, sendo um deles portador de tornozeleira eletrônica e condenação por roubo e tráfico.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de roubo qualificado, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e associação criminosa. O adolescente, de 17 anos, depois de ouvido foi liberado.

Os cinco envolvidos chegaram em Campo Novo dos Parecis, em um veículo Citroen C4, há cerca de quatro dias. Hospedados em um hotel os suspeitos passaram a fazer levantamento de possíveis locais, como residências e fazendas, com intuito de praticarem assaltos.

Conforme o delegado de polícia Adil Pinheiro de Paula, na manhã de quinta-feira os criminosos fortemente armados invadiram uma casa.

No entanto, eles não conseguiram consumar o roubo, pois os vizinhos perceberam a movimentação suspeita no imóvel acionaram a polícia. Os suspeitos fugiram do local rumo à cidade de Tangará da Serra (239 km a Médio Norte). Durante a fuga, o veículo com quatro suspeitos foi interceptado pelos policiais que efetuaram a prisão do grupo criminoso.

Em continuidade as diligências, o quinto suspeito foi localizado e preso em uma casa no bairro Jardim das Palmeiras. Em buscas na residêncial, foi encontrado enterrado no quintal uma pistola calibre 9 milímetros de uso restrito, um revólver calibre 357 de uso restrito, e 13 munições de fuzil 762.