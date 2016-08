Redação/VG Notícias com PJC/MT

Cinco funcionários de uma empresa transportadora, envolvidos em furtos e vendas de cabos e fios de energia elétrica furtados, foram detidos nessa quinta-feira (25.08) em Várzea Grande.

Os suspeitos, Yslled Villela de Araujo, Lucimar Francisco dos Santos, Lucas Vinícius Rondon da Silva, e Everton Santiago Costa, foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Um adolescente também foi apreendido. Everton também responderá pelo crime de corrupção de menores.

De acordo Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, o esquema foi descoberto durante diligências que identificou o momento em que dois homens, funcionários de uma transportadora, tentavam vender cabos e fios novos em um ferro-velho.

Ao perceber a situação os investigadores suspeitaram que os materiais poderiam ter origem ilícita. Em conversa, o proprietário do ferro-velho, confirmou que Yslled Vilela estava lhe oferecendo os materiais a preços módicos. Questionado, Yslled confirmou que os cabos e fios haviam sido furtados da empresa “Elétrica Paraná”, e que tinha recebido o material de uma pessoa chamada Lucimar.

Em seguida, os policiais civis da Derf-VG se deslocaram até a empresa, onde após analisarem as imagens e entrevistar os suspeitos, foi descoberto que o esquema do furto iniciava com o vendedor da empresa, Everton Santiago Costa.

Segundo a Polícia, Everton simulava uma venda e solicitava para o menor separar as mercadorias rapidamente e as encaminhava para Lucas, que conferia e fazia a liberação para a entrega. Os produtos eram repassados para o entregador, Lucimar, para que ele retirasse de dentro da empresa. Posteriormente, os materiais eram entregues para Yslled, para que ele realizasse a venda.

Conforme o delegado, Eduardo Rizzotto de Carvalho, todos eles tinham pleno conhecimento de que se tratava de furto. O proveito do crime era divido entre os suspeitos, que já teriam realizado outros desvios em outras oportunidades, utilizando-se do mesmo procedimento. “Os materiais furtados apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 3 mil”, destacou o delegado.

Em suas declarações, o menor afirmou que Everton foi quem o chamou para entrar no esquema de desvios de mercadorias, e que ele ganharia R$ 100 por orçamento separado. Após a confecção do boletim de ocorrência circunstanciado (BOC), o adolescente foi liberado e entregue para o responsável legal.

Os outros quatro envolvidos, Yslled Villela de Araujo, Lucimar Francisco dos Santos, Lucas Vinícius Rondon da Silva e Everton Santiago Costa, foram presos em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Everton também responderá por corrupção de menores.