A Polícia Civil prendeu cinco homens na cidade de Primavera do Leste (231 km ao Sul). Todos os envolvidos têm participação em crimes de tráfico de drogas, roubos, homicídios, entre outros. Um veículo roubado também foi apreendido.

Após levantamento de informações, foram realizadas diligências no município de Santo Antônio do Leste, a 140 quilômetros de Primavera do Leste, onde três suspeitos foram presos por tráfico de drogas, associação criminosa, e porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 22, um simulacro de pistola, seis tabletes de maconha, vários aparelhos celulares, além de outros produtos de origem ilícita.

Entre os presos está um jovem de 19 anos, que faz uso de tornozeleira eletrônica e foi identificado como o articulador dos crimes. Conforme apurado, o suspeito se deslocou para o município com a intenção de chefiar os comparsas em diversas ações criminosas.

Em continuidade ao trabalho policial, foi preso na quarta-feira (24.08) um foragido da Justiça pelo crime de tentativa de homicídio. O procurado estava com a ordem de prisão decretada pela comarca de Várzea Grande.

O crime aconteceu em outubro de 2009, no bairro Monte Castelo. Na ocasião, o autor desferiu golpes de faca na vítima. Durante diligências foi descoberto que o foragido estava em Primavera do Leste, congregando em uma comunidade religiosa, e acabou sendo preso na igreja evangélica, no dia de seu casamento.

Em outra ocorrência, um veículo Toyota Corolla, com placas da cidade de Marília – SP e com registro de roubo, foi localizado pela Polícia Civil. A vítima procurou a delegacia após desconfiar da autenticidade de firma do documento do automóvel, o qual havia comprado através do site de compras OLX e pago o valor de R$ 71 mil.

A investigação apontou que a vítima havia caído em um golpe. Os documentos do veículo eram falsos, o automóvel havia sido roubado e estava com adulteração dos sinais identificados.

No início da noite de quinta-feira (01.09), outro mandado de prisão preventiva foi cumprido, dessa vez expedido pela Comarca de Guiratinga. O preso, de 41 anos, é acusado de estupro de uma adolescente de 13 anos, ocorrido no município de Tesouro. Depois de detido, o acusado confessou o crime e afirmou que foi uma relação consentida pela vítima.

Conforme o delegado de polícia, Rafael Fossari, o crime é considerado hediondo e a lei severa. “Ter relação sexual com menores de 14 anos, a pena pode chegar de 12 a 30 anos de reclusão. Mesmo com consentimento do ato sexual ou outro semelhante, a ação é considerada estupro de vulnerável”, destacou o delegado.