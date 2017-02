Redação VG Notícias com PJC/MT

João Soares Ribeiro, 60 anos, foi preso nessa terça-feira (07.02) no assentamento Nova União em Paranaíta (a 851 km de Cuiabá). Ele era considerado foragido da justiça do Estado de Sergipe pela autoria de um homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, contra o suspeito constava em aberto uma ordem judicial expedida no município de Poço Redondo, em Sergipe, referente a um crime de homicídio ocorrido em fevereiro de 2015, que vitimou um homem de 28 anos, após uma briga de cachorros.

Apreensão - Durante a abordagem ao investigado, no interior de sua residência, localizada às margens da estrada que dá acesso ao assentamento rural foi localizada uma espingarda calibre 16, CBC.

O foragido declarou não possuir o registro da arma, sendo por isso autuado por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito ainda declarou desconhecer que havia contra ele mandado de prisão e que agiu em legítima defesa.

O preso ficará a partir de agora à disposição do Judiciário. João é investigado também pela morte de um policial no estado do Alagoas, e de uma tentativa de homicídio de outro policial em Sergipe.