Um homem que era procurado pela Justiça no estado de Santa Catarina foi preso na manhã dessa quarta-feira (23.11) durante uma ação de policiais do 4° Batalhão da Polícia Militar no bairro Potiguar, em Várzea Grande.

Marcelo Roberto da Silva (33) estava foragido e constava contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele foi detido em posse de uma motocicleta que, segundo os policiais, constava queixa de furto.

Após ser detido, o suspeito foram encaminhados à Delegacia para demais providências.