Reprodução

Um dos autores de assalto a mão armada em uma farmácia de Várzea Grande foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na noite de quarta-feira (22.02), após ser identificado em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município (Derf-VG). As imagens do roubo foram divulgadas pelo VG Notícias.

César Augusto de Lima, conhecido como “Augustinho Carrara” foi reconhecido como um dos autores da ação criminosa, que aconteceu no dia 21 de fevereiro, no bairro Novo Mato Grosso, em Várzea Grande.

Na ocasião, o suspeito e um comparsa entraram na farmácia, se passando por clientes, mas em seguida, sacaram a arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam funcionários e clientes que estavam no estabelecimento.

Os criminosos subtraíram aproximadamente R$ 500 que estava no caixa, além de aparelhos celulares e dinheiro das vítimas. As imagens do roubo foram divulgadas em vários sites da Internet. Assim que tomou conhecimento do assalto, a equipe de investigadores da Derf iniciou as investigações e conseguiu identificar César Augusto como um dos envolvidos no crime.

Em diligências ininterruptas, os policiais da Derf-VG localizou o suspeito no bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande. O suspeito foi conduzido a delegacia e após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado.

Segundo a delegada, Elaine Fernandes da Silva, o suspeito tem passagens anteriores pelo mesmo crime. “Ele é acusado da prática do roubo as lojas Americanas, ocorrido em agosto de 2016”, disse.

As investigações continuam para identificar e prender o comparsa de César Augusto no crime.