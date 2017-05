PJC/MT

Um veículo roubado com sinais de adulteração foi apreendido em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), em poder da mulher de um reeducando da Penitenciária Central do Estado (PCE).

A suspeita, Brena Evelen Rodrigues da Silva, 25 anos, apresentou documentação falsa do veículo e foi autuada em flagrante pelos crimes receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.

Policiais da DERRFVA iniciaram as diligências após receberem a denúncia sobre um veículo possivelmente roubado, no bairro Vitória Régia, em Várzea Grande. No endereço indicado, a equipe de investigadores avistou o veículo Volkswagem Gol, com placas de Rondonópolis e em checagem do chassi e dos vidros foram constatados os sinais de adulteração.

Em verificação no sistema, foi possível checar que o veículo estava com restrição de roubo. Diante da situação, a dona do carro foi chamada e apresentou um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), com cédula furtada da agência do Ciretran do município de Jangada, no dia 28 de novembro de 2016.

Questionada, a suspeita disse que ganhou o veículo há cerca de 8 meses, do seu esposo que atualmente está preso na PCE. Ela ainda alegou que desconhecia o fato do carro ser roubado. O veículo adulterado e a suspeita foram encaminhados a DERRFVA, onde foi lavrado o flagrante, pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo.