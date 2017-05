Arquivo Pessoal

O empresário de Tapurah (453 km de Cuiabá), Rafael Castelan e a filha de três anos, Sophia Castelan morreram em um acidente na última segunda-feira (15.05), no município de Jauru, no interior de Rondônia.

A esposa do empresário, Jessica Uchoa e o filho do casal, Arthur Castelan, de sete anos, também estavam no veículo Kia Cerato no momento do acidente que envolveu quatro automóveis.

Sophia chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Cosme Damião, em Porto Velho, com a mãe e o irmão. Mas ela não resistiu e morreu.

Em entrevista ao site de notícias, Jauru Online, Jessica contou que uma carreta veio em direção ao veículo da família, “após a pancada coloquei um travesseiro atrás da cabeça de meu esposo e tentei retirar minha filha do carro, mas não consegui, o caminhoneiro apenas ficou olhando e ignorou meus pedidos de socorro”, disse Jessica.

Rafael é filho do ex-vereador Olendino Antônio Castelan e trabalhava na empresa Orcont, no município de Tapurah.

A família viajava para visitar a avó de Jessica que está com câncer. O corpo de Rafael foi velado Associação Comercial e Empresarial de Tapurah e sepultado na última terça-feira (16). Arthur continua internado e a mãe teve somente ferimentos leves.