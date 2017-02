GM

Um veículo Uno e um Ethios colidiram na madrugada desta segunda-feira (20.02) na avenida da FEB, em Várzea Grande.

De acordo com a Guarda Municipal, por volta da 1h, o Ethios bateu na traseira do Uno. Alcoolizado, o condutor do Etios, menor de 18 anos, capotou o veículo.

Duas menores de idade que estavam no veículo tiveram escoriações leves e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Várzea Grande. O teste de alcoolemia constatou 1,3 de embriaguez do menor.

O motorista do Uno também apresentou sinais de embriaguez. Os dois foram conduzidos a Central de Flagrantes.

O caso será investigado pela Delegacia de Trânsito.