Um homem identificado como A.C.P., 45 anos, foi detido na madrugada desta segunda-feira (13.02) dirigindo em alta velocidade pela avenida Filinto Müller, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, por volta da 01h30 da madrugada de hoje, o homem, em seu veículo modelo Chevrolet Captiva, furou um semáforo na avenida Filinto Müller, e em seguida não obedeceu a ordem de parada feita por uma equipe policial.

Segundo a PM, o motorista só parou na região do Cristo Rei, após ser cercado por outra guarnição. Apesar disso, A.C.P se negou a deixar o veículo, e afirmava a todo o momento que era servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e tio de um major da PM.

A Polícia informou ainda que o motorista confessou que tinha ingerido bebida alcoólica antes de pegar o carro, mas que o mesmo se negou a realizar o teste do bafômetro.

Diante disso, o homem foi preso e encaminhado a Central de Flagrantes de Várzea Grande.