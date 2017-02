Internauta

Dois investigadores da Polícia Civil ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (17.02), em Várzea Grande, após a viatura em que eles estavam se envolver em um acidente com um ônibus coletivo.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, por volta das 08h40 da manhã os policiais seguiam pela avenida FEB em uma viatura, conduzindo um detento até um presídio na Capital, quando colidiram com o coletivo no cruzamento com a avenida Dom Orlando Chaves.

Segundo a assessoria, o motorista do ônibus, que estava na avenida Dom Orlando Chaves, chegou a parar para que a viatura realizasse o contorno no cruzamento, porém, o policial que conduzia o veículo perdeu o controle e bateu no coletivo.

Os investigadores tiveram alguns ferimentos por baterem as cabeças dentro da viatura, foram socorridos e levados para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. Já o detento nada sofreu.

O trecho ficou bloqueado por alguns minutos, mas em seguida foi liberado.