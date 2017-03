Um comerciante, identificado como E.J, 45 anos, teve o veículo roubado nesse domingo (12.03) dentro de um motel em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o homem contou que teria chamado dois amigos, identificados Felipe e Mateus, para tomarem cerveja em um motel da cidade. No estabelecimento, os rapazes teriam empurrado o comerciante no quarto, e em seguida o trancado no cômodo do motel.

Segundo a PM, após isso a dupla teria roubado o carro de E.J, um prisma, além de sua carteira que estava com R$ 800,00.

O comerciante disse ainda que acionou a portaria do motel para sair do quarto e em seguida ligou para a polícia.

Conforme a Polícia, policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o veículo do comerciante abandonado, danificado em uma das portas, no Jardim Aeroporto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.