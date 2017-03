Reprodução/TVCA

Uma criança de apenas 20 dias foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (06.03), dentro de um carro em um posto de combustível, em Várzea Grande.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Evandro Homero Dias, por volta das 02 horas da madrugada uma guarnição da GM parou no Posto Concórdia, localizado na avenida da FEB, devido ao som alto.

Conforme ele, ao realizar uma verificação dentro de um veículo modelo Voyage prata, foi encontrado o bebê enrolado em panos sujos, com mau cheiro. Os guardas municipais solicitaram a presença dos responsáveis pela criança, momento que aproximou a mãe, uma adolescente de 16 anos.

Diante dos fatos, foi solicitada a presença do Conselho Tutelar no local, que encaminhou o bebê para uma unidade de acolhimento.

Já a mãe da criança e o proprietário do carro, Wirsley Weiss de Campos, 33 anos, foram encaminhados a Central de Flagrantes para esclarecimento dos fatos.

Homero relatou que foi apreendida ainda substância análoga a maconha com Wirsley.

Além da criança recém-nascida, o comandante da GM informou ainda que foi encontrado no posto de combustível um adolescente de 13 anos morador do bairro São Matheus. O menor estava sozinho, e também foi encaminhado para o Conselho Tutelar do município.