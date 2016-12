4° BPM

Tiago da Silva Leandro foi preso ao tentar fugir da Polícia Militar ontem (23.12) no bairro São Matheus, em Várzea Grande.

Segundo informações do 4° BPM, o jovem estava no banco traseiro de um veículo Sandero, com dois comparsas, ao avistar os policiais, ele saltou com as mãos na cintura.

Tiago foi apreendido com várias correntes de ouro, celulares e uma quantia em diheiro. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Os comparsas conseguiram fugir do local.