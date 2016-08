Reprodução

Uma travesti, identificada como Éricka, foi assassinada a tiros na noite dessa quinta-feira (25.08) no bairro Pedra 90 em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por moradores da rua 28 do bairro após ouvirem disparos em uma residência. Segundo a PM, ao entrarem na casa encontraram a vítima deitada no sofá com sinais de tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local os socorristas constataram a morte da travesti.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) irá investigar o crime.