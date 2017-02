internauta

Um veículo, modelo VW Kombi de cor branca, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (10.02) no meio da rua no bairro Cidade Alta, em Cuiabá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, moradores acionaram a corporação informando que uma Kombi estava pegando fogo. No local, os bombeiros encontraram o veículo completamente em chamas.

As chamas foram controladas e ninguém se feriu.

As primeiras informações apontam que o fogo pode ter sido provocado por um problema mecânico.