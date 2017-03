Trio de assaltantes foi preso na manhã desta segunda-feira (06.03) após roubar uma loja de informática na avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, um dos criminosos ficou ferido após trocar tiros com a polícia.

Segundo a PM, por volta das 08h30 os suspeitos Marcos Felipe Bezerra da Silva, 20 anos, Walmir Fernando da Silva, 35 anos, e Wesley Silva de Sousa, 19 anos, entraram no estabelecimento se passando por clientes, e em seguida anunciaram o assalto.

O trio pegou cerca de R$ 6.300,00 da loja e fugiram do local utilizando um carro, modelo Golf de cor prata.

Uma guarnição da PM que realizava rondas pela região foi acionada e iniciou uma perseguição aos suspeitos. Na perseguição, bandidos e policiais trocaram tiros.

A Polícia informou que durante a fuga, os suspeitos chegaram a atirar pacotes de dinheiro, em notas e moedas, no meio da rua. Em determinado momento, no trevo do bairro Santa Rosa, um dos suspeitos desceu do carro e tentou fugir a pé, porém, ele foi baleado pelos policiais.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Cuiabá. Já os outros dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes.