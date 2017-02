Felipe Felix da Costa Olímpio, 19 anos, foi detido na noite dessa quinta-feira (23.02) por participar de racha na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 23 horas dessa quinta uma guarnição realizava rondas na avenida Miguel Sutil quando se deparou com veículo, modelo Audi A3 branco, parado na contramão com a traseira danificada, próximo a um poste de iluminação que estava caído.

Segundo a PM, populares disseram aos policiais que o carro estava participando de um racha juntamente com um Toyota Corolla, mas que o condutor (do Audi) perdeu o controle e colidiu contra o poste.

Felipe Felix foi detido e encaminhado a Central de Flagrantes do bairro Planalto. Já o veículo foi rebocado e encaminhado ao pátio do Detran/MT.