Redação/VG Notícias com PJC/MT

PJC/MT

Reginaldo Pereira da Costa, 34, o “Socó” e Gabriel Tadeu de Souza, 21, o “Neguinho”, foram presos nessa segunda-feira (29.08) por envolvimento com o tráfico de drogas em Primavera do Leste. A prisão ocorre em uma ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município.

Os suspeitos foram flagrados com aproximadamente quatro quilos de maconha, além de apetrechos para embalar a droga e um veículo utilizado para atividade do tráfico.

Os traficantes eram investigados pela Derf há vários dias, após o recebimento de denúncias via 197, de uma casa, no bairro Jardim Veneza, que funcionava como ponto de venda de drogas. Em monitoramento do local, os policiais constataram a grande movimentação de pessoas e veículos, que entravam e saíam, caracterizando o comércio de entorpecentes.

Na segunda, os policiais estavam em vigilância, quando visualizaram o suspeito Reginaldo saindo em uma motocicleta Honda Biz. Ao ser abordado pela equipe de investigadores, quando desceu do veículo, o suspeito dispensou uma porção de maconha no chão.

Em buscas na residência do suspeito, foram apreendidos plásticos e fitas adesivas, usados para embalar as drogas. Em continuidade as diligências, policiais chegaram até a residência de Gabriel, onde foram apreendidas 3,9 quilos de maconha, duas balanças de precisão, R$ 148 em dinheiro, além de um video game possivelmente adquirido em troca de drogas.

A droga, os materiais apreendidos e a motocicleta foram apreendidos e os suspeitos conduzidos a Derf de Primavera do Leste. Após serem interrogados pela delegada, Anamaria Machado Costa, os conduzidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.