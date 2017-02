Redação VG Notícias com PJC/MT

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil quando realizavam atos para burlar avaliações para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na cidade de Paranatinga (373 km ao Sul).

De acordo com a Polícia Civil, o flagrante da farsa aconteceu na sexta feira (17.02). As investigações apuraram que o funcionário de uma autoescola do município pagava uma terceira pessoa para realizar exame se passando pelo real candidato à habilitação.

A suspeita foi levantada quando um candidato de 60 anos de idade teria sido “substituído” em teste por um homem de 38 anos. A notória diferença de idade chamou a atenção dos avaliadores.

Ao ser acionada, a Polícia Civil realizou diligências no consultório psicológico onde estava sendo aplicado o exame. Ao ser abordado e solicitado sobre o processo administrativo, o funcionário da autoescola tentou fugir dos policiais, demonstrando sua ciência e participação no crime.

Apesar do flagrante ter sido em relação ao teste psicotécnico, a Polícia Civil não descarta a suspeita de que criminosos tenham agido em outras etapas de avaliação, configurando outras situações de falsidade ideológica.

O funcionário da autoescola e o homem que fazia o exame no lugar do verdadeiro candidato, foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Paranatinga, onde o caso seguirá em investigação.