Lucione Nazareth/ VG Notícias com Só Notícias

Iraks de Oliveira Miranda, 37 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (23.12) vítima de um grave acidente envolvendo a sua motocicleta e dois caminhões, na MT-358 entre as cidades de Tangará da Serra e Campo Novo dos Parecis.

De acordo com o Corpo dos Bombeiros, outra pessoa, que ainda não identificada, morreu no acidente, além disso, e mais duas pessoas ficaram feridas.

A corporação informou que o acidente ocorreu por volta das 06h40 da manhã. As primeiras informações e que um caminhão guincho e outro caminhão colidiram na via. Com o impacto, um carro de passeio que estava sendo levado pelo caminhão guincho acabou sendo arremessado na rodovia.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, Iraks de Oliveira não teria conseguindo frear a sua moto e colidido com o carro. Ele acabou morrendo na hora.

Além dele, uma pessoa que estava no caminhão guincho também não conseguiu resistir os ferimentos e acabou falecendo.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram duas vítimas com vida. Elas foram levadas até um hospital da região.

Iraks de Oliveira, único identificado até o momento, cursava administração na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no campus de Tangará da Serra.