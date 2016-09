PJC/MT

Dois jovens e um adolescente foram flagrados com arma de fogo e munições nessa quarta-feira (31.08), em Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá). A ação da Polícia Civil resultou na apreensão de três espingardas, espoletas e outros utensílios utilizados no carregamento de armas de fogo.

Os suspeitos, H. S. N., 24 anos, M.M.A.G., 26 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Um adolescente de 15 anos responderá pelo ato infracional relacionado ao mesmo crime.

A ação dos investigadores da Delegacia de Nova Mutum aconteceu durante patrulhamento da Rodovia MT-235, sentido Lucas do Rio Verde. A aproximadamente três quilômetros adiante da estrada, quase em frente ao Posto Maria José, policiais avistaram um veículo Volkswagem Fox, escondido no meio da mata.

Diante da situação, os policiais decidiram fazer uma busca mais detalhada e avistaram pegadas, conseguindo um pouco mais a frente avistar três pessoas armadas. Na abordarem dos suspeitos, foram apreendidas três espingardas, sendo uma CBC Jade, verde, calibre 5.5, uma espingarda cabo de madeira e calibre desconhecido, e a terceira calibre 5.5,adulterada para calibre 22.

Com os suspeitos ainda foram apreendidos 99 espoletas, uma sacola com porções de chumbos, recipientes com pólvoras e uma mochila com apetrechos de caça. Os três suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Nova Mutum, onde o flagrante foi lavrado.