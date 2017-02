Gefron

Dezesseis tabletes, totalizando 16 kg de cocaína foram encontrados na última terça-feira (14.02) pelo Gefron dentro de diversos galões enterrados no sítio “Boa Sorte” no bairro Gleba Bacurizal, em Nova Lacerda (396 km de Cuiabá).

De acordo com informações do Gefron, eles receberam informações que a droga estaria no local. O proprietário do sítio Almerindo Nunes Pereira, 76 anos, negou envolvimento com os entorpecentes, mas foi encaminhado a Delegacia para esclarecimentos.

Além do idoso, Rafael dos Santos, 21 anos e Emerson Santos, 24, suspeitos de ligação com a droga foram presos.