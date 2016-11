Dez pessoas foram presas pela Polícia Judiciária Civil no município de Campo Novo dos Parecis (396 km a Noroeste de Cuiabá), durante trabalhos de combate a criminalidade, que resultaram na apreensão de drogas, veículo e armas de fogo. Entre os presos estão um casal envolvido com venda de armas de fogo em redes sociais e uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas no município.

Em uma das ações, Jeferson Steffen Santos Pinto, 29, e sua companheira, Cristiane Neves Nascimento, 31, foram autuados em flagrante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. O suspeito é proprietário da peixaria “Peixe Santo”, no centro da cidade e utilizava o estabelecimento para comercializar armas, fornecidas por um grupo de whatsapp, e pela rede social Facebook.

Com base nas investigações, os policiais da Delegacia de Campo Novo do Parecis realizaram campana no estabelecimento comercial e conseguiram surpreender a companheira de Jeferson, Cristiane retirando uma arma de fogo, que estava escondida na parte de baixo de um freezer, próximo ao motor.

Diante do flagrante, o casal foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, junto a uma carabina calibre 22 de cor preta lacrada, dois aparelhos celulares, e uma camioneta L200 de cor preta, apreendidas no estabelecimento. Depois de interrogados pelo delegado de polícia, Waner dos Santos Neves, o casal foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo.

Em checagem no aparelho celular dos detidos, foram encontradas fotos do grupo criminoso ostentando armas de fogo de diversos calibres dentro da casa. As oito pessoas abordadas foram levadas à Delegacia de Polícia de Campo Novo dos Parecis, e presas por tráfico de drogas. Os dois menores responderão ato infracional análogo a tráfico de drogas.