Reprodução Ex-vereador João Emanuel cumpre prisão domiciliar

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), Pedro Sakamoto, concedeu benefício ao ex-presidente da Câmara de vereador de Cuiabá, advogado João Emanuel, para cumprir prisão domiciliar. A medida foi determinada no sábado (27.08), durante plantão do Poder Judiciário.

João Emanuel teve a ordem de prisão cumprida no Hospital Santa Rosa, na Capital, na sexta-feira (26.08), durante operação “Castelo de Areia”, desencadeada pela Polícia Civil, que apura crimes de estelionatos praticados pela organização criminosa, que age em todo o Estado de Mato Grosso aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para pelo menos sete vítimas identificadas até o momento.

Além de João Emanuel, mais quatro mandados de prisão preventiva, sete buscas e apreensão e uma condução coercitiva, foram cumpridos pela Polícia Civil.

Durante a operação foram apreendidos diversos documentos (cheques, contratos, entre outros), computadores, notebooks, duas armas de fogo, sendo uma pistola com um vigilante da empresa Soy, em Várzea Grande, e uma arma longa (carabina de fabricação turca, com numeração raspada) em Chapada dos Guimarães, com uma pessoa contratada para fazer a segurança da residência do casal. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

A ação apreendeu também cinco veículos: dois BMW, uma Cherokee e uma caminhonete Amarok - três deles apreendidos em Goiás e que estão sendo trazidos para Mato Grosso. Uma BMW foi apreendida em : uiabá e está no pátio do GCCO.

Leia Mais: Ex-vereador João Emanuel é preso por aplicar golpe de R$ 50 milhões