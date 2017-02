O assalto em uma mercearia em Várzea Grande, ocorrido na quinta-feira (02.02) foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil com a recuperação de um veículo e prisão de um dos autores do crime. A ação Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município (Derf-VG) levou a prisão Wellington Gonçalo Pereira, 23, identificado pelas vítimas como um dos autores do roubo.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira, em uma mercearia no bairro Jardim Eldorado. A vítima entrou no estabelecimento e foi abordada por dois homens armados, que exigiram a chave da picape Volkswagem Saveiro. O veículo foi utilizado para a fuga dos criminosos, que ainda subtraíram do comércio, dinheiro, folhas cheques e documentos pessoais das vítimas.

Assim que foram acionados do crime, investigadores da Derf-VG iniciaram as diligências ininterruptas, em possíveis lugares, pontos de "desova" de veículos roubados. Durante o trabalho, os policiais conseguiram localizar a picape roubada em uma residência abandonada no bairro Parque Paiaguás.

Próximo ao local, Wellington e outro jovem foram detidos e encaminhados a Derf-VG. Eles passaram pelo reconhecimento das vítimas, sendo Wellington identificado como o assaltante que saiu do estabelecimento conduzindo o veículo. Diante do fato, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime roubo majorado. O rapaz que não foi receonhecido, prestou esclarecimentos e foi liberado.

Segundo o delegado Eduardo Rizzoto de Carvalho, as investigações continuam para identificar o outro criminoso, bem como os outros objetos subtraídos.